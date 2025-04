Una giornata da ricordare per i bambini dell’associazione “L’Emmanuele” di Andria che ieri, domenica 27 aprile, sono scesi in campo per accompagnare i calciatore della Fidelis allo stadio “Degli Ulivi”, in occasione del match di campionato di Serie D girone H contro il Martina. «Un sogno che per loro è diventato realtà – ha raccontato l’associazione sulla propria pagina FB – vivere da protagonisti l’atmosfera magica del calcio, tra applausi, cori e sorrisi. Una giornata che porteremo nel cuore!».

L’associazione “L’Emmanuele” opera da oltre due anni sul territorio di Andria, impegnandosi nella promozione del benessere familiare e del sostegno a minori a rischio. Con il supporto di circa 40 volontari – tra cui numerosi giovani educatori e pedagogisti – e 95 soci attivi, l’associazione realizza corsi di formazione per famiglie e volontari, progetti pedagogici per minori, e iniziative di supporto all’affido e all’adozione. Il suo impegno quotidiano è dedicato alla costruzione di una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni dei più piccoli e delle famiglie.