Il 25 aprile 2025, alle ore 9, una delegazione di iscritti del Circolo di Sinistra Italiana di Andria sarà presente in presidio in Via Saccotelli e Lotti, nel quartiere di Santa Maria Vetere, per commemorare le due vittime andriesi della violenza nazifascista alle Fosse Ardeatine: Vincenzo Saccotelli e Giuseppe Lotti, lavoratori e militanti del Partito d’Azione, furono perseguitati, arrestati e uccisi a soli 47 e 41 anni.

La Resistenza è stata, ed è ancora oggi, lotta per la libertà e la democrazia, e la Costituzione Italiana ne è il fondamento indelebile.