Il 25 aprile ricorre l’80esimo anniversario della Liberazione. In linea con le disposizioni dettate dal Consiglio dei Ministri e specificate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, tale ricorrenza sarà vissuta dalla Città di Andria con sobrietà e rispetto del Lutto Nazionale proclamato per la morte del Santo Padre.

La cerimonia istituzionale, che quest’anno è su base provinciale per tutti i comuni della BAT, prevede alle ore 9.30 il raduno di autorità civili, militari e associazioni combattentistiche in Piazza Dei Bersaglieri; da lì si snoderà il corteo silenzioso verso il Monumento ai Caduti. Qui, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi, avrà luogo prima il saluto e momento commemorativo in onore di Papa Francesco e immediatamente dopo la cerimonia civile incentrata sugli 80 anni dalla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo con l’intervento del Prefetto della Bat Silvana D’Agostino, la deposizione della corona e le conclusioni affidate al Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

A seguire, alle ore 11 presso il Cimitero Comunale sarà presentato il progetto “Echi di pietra – Percorsi della Memoria”, promosso da Andria Multiservice, Città di Andria, in collaborazione con Italia Nostra e ANPI. In particolare sarà presentato alla città ed alla stampa il percorso storico “Radici di libertà, memoria di chi ha combattuto”: un percorso guidato alla scoperta ed alla conoscenza di uomini e donne andriesi che hanno dato il loro coraggio e la loro vita per la Libertà e la Patria. La cittadinanza è invitata a partecipare.