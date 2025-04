«Una rosa per ogni libro: oggi 23 e domani 24 aprile in biblioteca sarà donata una rosa per ogni libro prestato. E’ un gesto che ci raggiunge da lontano, un segno semplice che desideriamo vivere da vicino, un gesto di relazione gentile, curato, attento alle persone, così come i libri, la lettura ed il creato ci invitano a vivere. In questi giorni in cui, ancora di più, ci si unisce per celebrare un bene prezioso e spesso sottovalutato: il libro». L’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari commenta così la Giornata del Libro e del diritto d’autore che ricorre oggi.

«Istituita dall’UNESCO nel 1995, questa giornata è un’occasione per riflettere sul valore della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva, nonché per promuovere la lettura e tutelare i diritti di quanti creano, pubblicano e diffondono cultura. I libri ci invitano a rallentare, a riflettere, a darci spazio e tempo, ad ascoltare storie diverse dalla nostra e a riscoprire il valore della parola scritta. La Giornata Mondiale del libro è una chiamata all’azione per tutte e tutti affinché – spiega l’Assessora – insieme, e a regola d’arte, si continui a costruire una comunità più consapevole, libera e aperta grazie al potere dei libri e della lettura».

In questa direzione, l’Amministrazione Comunale vuole promuovere la costituzione del “Patto per la Lettura” per il triennio 2025-2027, coinvolgendo gli attori ed animatori territoriali delle iniziative legate alla lettura ed alla diffusione della cultura libraria attivi nel tessuto cittadino (stakeholders, associazioni, librerie e biblioteche). E per questo apre una manifestazione di interesse.

Gli obiettivi precipui del Patto sono:

– sancire l’importanza pedagogica della lettura, fondamentale per tutti i cittadini a partire dall’infanzia;

– formare, aggiornare e sostenere il lavoro delle comunità e degli agenti educativi della città, dalle scuole alle agenzie attive;

– rafforzare le pratiche di lettura come mezzo di inclusione, accorciando le distanze dal libro in chi non ha dimestichezza con il mezzo;

– ampliare le dotazioni di libri e riviste all’interno dei luoghi di cura (ospedali, carceri, strutture di accoglienza, case di riposo, ecc.) per sostenere attivamente la pratica della lettura;

– promuovere l’ascolto e la cura delle fasce più deboli e meno alfabetizzate della città, al fine di creare un’azione di armonizzazione delle componenti sociali;

– promuovere l’aggregazione nei luoghi pubblici e la costituzioni di “comunità di dibattito”;

– studiare il fenomeno dell’abbandono della pratica della lettura al fine di apporre gli opportuni correttivi, incentivando la partecipazione;

– sostenere la pratica del “prestito della voce”, per creare inclusione nei confronti di chi è gravato del limite oggettivo (ipo e non vedenti, persone con disabilità e/o degrado cognitivo, ecc.).

La manifestazione d’interesse è rivolta ad associazioni, biblioteche, librerie, istituti scolastici, parrocchie e oratori e gruppi informali.

«Rivolgiamo un invito a tutta la città – aggiunge l’Assessora Di Bari – ad avvicinarsi e a co-progettare, per creare una comunità intorno al libro ed alla lettura, generando Bellezza».

La partecipazione alla Manifestazione di Interesse non prevede la formulazione preventiva di una proposta progettuale. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 22/05/2025 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] indicando nell’oggetto “Adesione alla manifestazione di interesse Patto per la Lettura”.

