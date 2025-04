«Il Consiglio Comunale deve prendere posizione contro gli atteggiamenti minacciosi e violenti in ambito sportivo, senza alcun tentennamento!». La nota dell’Intergruppo Consiliare “Cultura, Salute e Ambiente” su quanto è accaduto negli scorsi giorni.

«La notizia che un consigliere comunale sia coinvolto in un episodio di minacce in ambito sportivo, impone a tutto il Consiglio Comunale di esprimere la propria ferma condanna contro qualsiasi atteggiamento che possa ledere l’immagine dell’istituzione massima cittadina – spiegano – Riteniamo che le attività sportive debbano essere preservate da atteggiamenti di violenza e minacce, che non appartengono alla nostra cultura. Chiunque è coinvolto in simili comportamenti deve immediatamente dimettersi».

«Il Consiglio Comunale non può macchiarsi di tale onta, anzi deve prendere le distanze impegnandosi in tutte le sedi a promuovere valori di rispetto, sportività e fair play, nonchè a lavorare per creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli sportivi e gli spettatori».