Ha fatto visita alla città di Andria l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia Jan Kohout. Accompagnato dal Console Onorario della Repubblica Ceca cav. Riccardo Di Matteo, l’Ambasciatore ha conosciuto il tessuto imprenditoriale e produttivo della città, in particolare ha fatto visita in frantoi, imprese olearie e casearie insieme all’Assessore alle Radici e Vice Sindaco Cesareo Troia che lo ha accolto a Palazzo di Città.

L’Ambasciatore Kohout ha manifestato interesse per questo territorio, e per la Puglia in generale. «E’ nostra intenzione approfondire la conoscenza del Sud Italia – ha dichiarato – e la Repubblica Ceca è molto interessata a creare rapporti istituzionali e commerciali con la Puglia ed ora con Andria, in particolare, perché dal punto di vista produttivo offre spunti meritevoli di attenzione. Queste visite istituzionali sono opportunità di conoscenza dei luoghi e di scambi culturali, in un contesto quale quello europeo sempre più indirizzato alla collaborazione».

«La visita ad Andria dell’Ambasciatore della Repubblica Ceca ci onora particolarmente – commenta il Vice Sindaco Troia – Grazie all’interessamento del Cav. Di Matteo, l’auspicio è quello di stringere rapporti di amicizia tra i due Paesi ma soprattutto che questa amicizia possa evolversi in rapporti di tipo anche commerciale».

«Questi sono rapporti che creano opportunità, di scambio sia culturale sia commerciale – aggiunge il Cav. Di Matteo – Ritengo che Andria sia una città che può offrire molto da questo punto di vista. Il commercio, tutta la filiera agricola che Andria offre danno la possibilità di ottimi scambi commerciali con la Repubblica Ceca. Ma non dimentichiamo anche il settore tecnologico e della meccanica: la Repubblica ceca è a tal proposito all’avanguardia delle tecnologie. Grazie all’Amministrazione per questa accoglienza e mi auguro che questo possa essere per tutti un buon punto di inizio che possa portare in primis alla mia comunità un vantaggio ed un’opportunità competitiva».