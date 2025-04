Istituita nel 2024 su iniziativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy , si celebra il 15 aprile la Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, con l’obiettivo di riconoscere al prodotto italiano il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario, ma anche responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani; ed infine, sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manifatture.

«In un contesto economico globale sempre più competitivo e complesso – dichiara l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – il Made in Italy è per tutte le comunità un pilastro dell’identità economico-sociale ma anche produttiva. E’ indirizzato alla crescita del territorio nonché sostegno della crescita occupazionale.

Il Made in Italy non è solo un marchio, ma è valore, appartenenza, identità di un patrimonio comunitario. E per la nostra comunità non può che essere anche tradizione, esperienza. Il mio invito per questa giornata, sperimentandolo però di continuo nel quotidiano, al consumo etico, sostenibile, responsabile: ogni nostro acquisto deve tendere a preservare le nostre eccellenze, a valorizzarle, deve essere consapevole. Eccellenze che, voglio ricordare, sono invidiate ed esportate in tutto il mondo. Dunque, siamo noi i primi ambasciatori dei prodotti del nostro territorio».