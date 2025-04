Domani 15 aprile 2025 alle 9:30 presso la Sala Giunta a Palazzo di Città, verrà presentato il progetto BEC2SCHOOL. Si tratta di un’iniziativa di ricerca nazionale che promuove soluzioni di mobilità urbana sostenibile attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, in particolare dei giovani. Il progetto, che vede come capofila il Politecnico di Bari e come partner l’Università di Catania, arriva anche ad Andria, coinvolgendo gli Istituti Comprensivi “Oberdan – Vittorio Emanuele III” e “Della Vittoria – Vaccina”.

A promuovere questo progetto è l’Amministrazione comunale – Assessorato al Futuro. BEC2SCHOOL prevede l’installazione di sensori Telraam nelle vicinanze delle scuole per monitorare il traffico e l’inquinamento atmosferico. I sensori raccolgono dati utili per analizzare l’impatto del traffico sulle strade, in particolare nelle zone di accesso agli istituti scolastici, contribuendo a migliorare la sicurezza e la salute dei bambini.

«In un contesto globale in cui la sostenibilità ambientale e la mobilità urbana rappresentano sfide cruciali per le comunità – spiega l’Assessora con delega all’Innovazione Tecnologica, Viviana Di Leo – il progetto BEC2SCHOOL si pone come un faro di innovazione e partecipazione attiva. Attraverso un approccio scientifico, BEC2SCHOOL si propone di trasformare i cittadini, in particolare i più giovani, in protagonisti attivi nella co-creazione di un futuro più sostenibile fornendo loro gli strumenti necessari, ma soprattutto dati certi sul traffico e sull’inquinamento ambientale nelle vicinanze delle scuole.

Il progetto punta non solo ad aumentare la consapevolezza riguardo alla mobilità sostenibile, ma promuove anche un modello di governance collaborativa. BEC2SCHOOL non è solo un progetto di ricerca a livello europeo, ma é anche un potente strumento di partecipazione democratica e responsabilizzazione dei cittadini. Attraverso l’educazione, l’innovazione e il dialogo, possiamo costruire insieme un futuro urbano più sostenibile ed equo, dove ogni voce conta e ogni azione ha un impatto».

BEC2SCHOOL è un progetto di ricerca nazionale finanziato nell’ambito del programma PRIN 2022 PNRR. A parlare del progetto saranno le esperte del team Bec 2 School, le dirigenti scolastiche, il Sindaco Giovanna Bruno e l’assessora al Futuro.