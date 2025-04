La Città di Andria è stata ammessa a finanziamento per quanto concerne il Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027. I progetti ammessi ammontano ad un totale di € 8.719.800,00. Le opere previste attengono alla Priorità 5 – Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale (FSE+) (per un importo di € 6.483.569,00) ed alla Priorità 6 – Infrastrutture per l’inclusione sociale (FESR) (per un importo di € 2.236.231,00). Gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale con la candidatura al PN Metro riguardano il sostegno all’economia sociale e all’impresa sociale attraverso la costituzione di un Hub dell’Economia Socio-Culturale, ecosistema collaborativo tra pubblico e privato.

In estrema sintesi i progetti candidati riguardano:

– l’allestimento dell’immobile sito in via Flavio Giugno a sede dell’HUB dell’Economia Socio-Culturale, un luogo attrezzato che diventa uno spazio di crescita e sviluppo culturale;

– l’area dell’ex mercato ortofrutticolo, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), sarà destinata a laboratorio permanente, attivo e partecipato di arti, mestieri e culture: sarà montato un teatro-tenda da 800 posti e 10 box ristrutturati saranno destinati ad atelier artistici, artigianali, culturali, digitali, affidati alle realtà del Terzo Settore che, in partnership fra loro e con l’Amministrazione comunale, daranno vita a un sistema permanente e innovativo di co-progettazione e co-produzione di opportunità di sviluppo del territorio e di inclusione lavorativa e sociale delle persone in condizione di fragilità;

– riqualificazione degli spazi al piano terra della Biblioteca Comunale, con l’inserimento di servizi di caffè e piccola ristorazione che potrebbero permettere l’inserimento lavorativo reale di persone appartenenti a categorie considerate vulnerabili;

– Completamento della riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale attraverso la realizzazione di un auditorium capace di una capienza di almeno 150 spettatori, per una piena funzionalizzazione del manufatto storico;

– Riqualificazione dell’immobile di via Manthonè, nei pressi di Porta La Barra da destinare a laboratorio di progettazione e realizzazione di attività sociali e culturali che coinvolge, sul territorio di pertinenza, associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali.

Subito dopo la sottoscrizione della convenzione con l’Agenzia per la Coesione, si avvieranno le fasi di co-progettazione delle attività, dei servizi previsti nel progetto e degli spazi da riqualificare. «E’ una notizia importantissima per la nostra comunità – commenta il Sindaco Giovanna Bruno – più di otto milioni di euro per un progetto che vedrà la costruzione di un Teatro e una serie di progetti di inclusione sociale. Tutto si snoderà intorno all’idea della cultura teatrale come generatrice di inclusione sociale e progresso culturale. Una misura che ci consentirà, entro il 2028, di realizzare interventi su più contenitori urbani, ma di concentrarci sul teatro. Il teatro comunale, di concezione moderna e versatile. Sarà nella zona di via Barletta, dove attualmente abbiamo il mercato ortofrutticolo, che presto sarà spostato. Quella struttura darà spazio alla nuova area teatrale della Città, con struttura coperta e anfiteatro all’aperto (realizzato con i PINQuA i cui cantieri sono in corso). Davvero un bel colpo, dopo un lunghissimo lavoro di co-programmazione con tanti soggetti del terzo settore e del mondo associazionistico della cultura, che si sono messi in gioco con noi, puntando su questa misura di finanziamento».

«Abbiamo immaginato un polo culturale attraverso il progetto Aria dei Pinqua che vede nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo un vero e proprio centro della cultura – aggiunge l’Assessore al Quotidiano, Mario Loconte – con la realizzazione di una tensostruttura che possa accogliere spettacoli dai grandi numeri che sono i numeri che mancano alla nostra città. Nella fase di redazione del progetto apriremo una discussione con la città, cosa che ora grazie al finanziamento potremo finalmente avviare».