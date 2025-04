Due ragazzi sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale occorso stamattina, intorno alle ore 12, su Via Verdi, nei pressi della scuola elementare.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli Agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, un’autovettura, Kia Sportage, e uno scooter, MBK Booster, con a bordo due ragazzi, sono giunti a collisione, a seguito della quale i ragazzi sono stati trasportati dal personale del 118 e condotti al locale nosocomio per gli accertamenti del caso.