Prendersi cura di un malato oncologico è un impegno che alla lunga può rivelarsi estenuante, tanto emotivamente quanto fisicamente. I caregiver, spesso componenti della famiglia di un paziente ma anche professionisti coinvolti nell’assistenza domiciliare, affrontano sfide quotidianamente importanti dal punto di vista dello stress e sul fronte del senso di colpa che purtroppo in alcuni casi sopraggiunge sentendosi non all’altezza della difficile situazione.

Da questi presupposti nasce il progetto di supporto psicologico rivolto ai caregiver dei malati di cancro: “Accanto a chi cura”. L’iniziativa pensata e voluta dall’associazione Onda d’urto, sarà presentata il prossimo 11 aprile, in un incontro, che si terrà a partire dalle ore 18.00, nella sede dell’associazione in via Romagnosi, 102 ad Andria. Saranno presenti all’appuntamento la psiconcologa che terrà gli incontri, la dottoressa Licia Ieva, la presidente di Onda d’urto, Rosanna Russo e i componenti del direttivo dell’associazione.

«L’idea è quella di fornire un supporto psicologico strutturato a chi si prende cura del malato oncologico per aiutarlo a gestire lo stress ma anche per migliorare la qualità della propria vita che talvolta ne risulta messa a dura prova. È importante, per esempio, oltre che supportare emotivamente i familiari dei pazienti, anche creare spazi di condivisione per ridurre il senso di isolamento nel quale il cancro confina chi si prende cura del malato. Siamo convinti che il benessere del caregiver sia essenziale per garantire un’assistenza efficace a chi è affetto da un tumore e su questo lavoreremo con incontri di gruppo o individuali», spiega la dottoressa Licia Ieva.

«Per chi affianca e per chi affronta un percorso oncologico, per chi sta vivendo e combattendo la battaglia contro questo male ma anche per chi, avendo perso il proprio congiunto, ha ancora bisogno di elaborarne l’assenza. Per tante ragioni abbiamo pensato a questo progetto che nasce sulla scorta di richieste specifiche che ci sono pervenute da famiglie provate da queste sfide contro il cancro», aggiunge la presidente Rosanna Russo.

«Questa è solo un’altra delle nostre iniziative, oltre a quelle finalizzate alla prevenzione che ci hanno già visto protagonisti nei mesi passati. Inoltre, possiamo annunciare che a breve riprenderemo anche la produzione dei turbanti con l’associazione ‘Tutti giù per terra’ proseguendo con il progetto della nostra amata Teresa Calvano. I turbanti che saranno realizzati verranno donati alle donne affette da malattie oncologiche. Vorrei precisare che sono tutte iniziative che riusciamo a portare avanti grazie ai fondi del 5 per mille che ogni anno ci giungono e che dimostrano il tanto affetto dei cittadini andriesi verso la nostra associazione. Cogliamo l’occasione per invitare tutti a continuare a sostenerci per proseguire insieme la nostra battaglia», conclude la presidente.