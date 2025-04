Torna il progetto che unisce sport, socialità e inclusione: la seconda edizione dell’AQP Tour Baskin Puglia prenderà il via domenica 6 aprile, al Pala Fernando Prima di Carovigno (Br), con la prima delle quattro tappe in calendario.

L’iniziativa, promossa dalla Società Sportiva Dilettantistica La Scuola di Basket di Lecce con il sostegno di Acquedotto Pugliese e il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia, porta sul parquet squadre miste composte da persone con e senza disabilità, di ogni età e livello.

“Sostenere questo torneo significa impegnarsi concretamente per l’inclusione sociale. Un progetto – spiega il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia – che interpreta a fondo i valori che sono centrali per la nostra azienda: l’inclusività, la cooperazione, la partecipazione. Il baskin rappresenta un’opportunità di accorciare le distanze tra le persone, mettendo in moto energie positive e inaspettate grazie alle quali traguardare successi di squadra. La nostra azienda è impegnata costantemente per la realizzazione di prassi virtuose nel campo dell’inclusione: si pensi alla certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ottenuta da AQP fra le prime utility nel sud Italia, e al recente avvio di stage formativi per lavoratori diversamente abili”.

“Noi della Scuola di Basket Lecce, società che con orgoglio rappresento – dichiara il presidente della Cce Lsb Lecce, Sandro Laudisa – siamo felicissimi di poter continuare il sodalizio con l’Acquedotto Pugliese per quanto riguarda l’organizzazione di eventi di inclusione sportiva, che possano dare risalto ad alcune problematiche molto importanti e soprattutto indicare la strada migliore per superarle. Quest’anno la seconda edizione dell’AQP Tour Baskin sarà arricchita da tante altre discipline sportive che saranno protagoniste sia nelle tappe di Carovigno, Andria e Monopoli, che in quelle conclusiva di Lecce dove ci sarà un festival degli sport inclusivi. Ringraziamo il presidente di AQP Domenico Laforgia e tutto il suo staff, sempre sensibile e vicino a queste nobili iniziative nel nome dell’inclusione”.

Dopo l’avvio di Carovigno, il torneo proseguirà con le tappe di Monopoli (26 aprile – Palestra via Melvin Jones) e Andria (11 maggio – Palazzetto dello Sport) per concludersi a Lecce (1° giugno – Parco Agos e Palasport San Giuseppe da Copertino), che ospiterà anche la seconda edizione del Festival dello Sport All Inclusive, con dimostrazioni e partite di sport paralimpici come basket in carrozzina, tennis e tennistavolo da seduti, bocce e calcio per non vedenti.

In ciascuna tappa si affronteranno 4-6 squadre del territorio regionale con la possibilità di invitare sino ad un massimo di 2 rappresentative provenienti da altre regioni. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.