Le associazioni Forum Ricorda e Rispetta, Legambiente e Forum Ambientalista esprimono «ferma opposizione al progetto di “completamento della tangenziale ovest di Andria” dalla SP2 (km 43+265 al km 52+295). Non siamo di fronte a un semplice dissenso popolare verso un’infrastruttura, ma a un caso emblematico di governance opaca dove una ristretta élite tecnicopolitica impone scelte strategiche bypassando completamente il confronto democratico con la comunità locale. Innanzitutto, non è una “tangenziale” ma una “bretella” che non è tangente a nulla che possa riguardare la città di Andria! Il progetto è nato oltre 30 anni fa su iniziativa ANAS e il Consiglio Comunale di Andria dell’epoca non l’ha mai approvato, facendolo di fatto decadere. È stato poi riesumato dalla Provincia BAT nel 2009, ottenendo un finanziamento insufficiente di circa 27 milioni sui fondi di Sviluppo e Coesione.

Denunciamo gravi irregolarità procedurali:

La gara è stata espletata senza il requisito essenziale della Variante Urbanistica, aspetto censurato anche dall’ANAC;

Il Comune di Andria, dopo aver espresso per due volte il diniego alla variante urbanistica, è stato commissariato;

Durante la Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune è stato prima vittima di un “silenzio assenso” poi, dopo 5 anni, addirittura “estromesso” dal rinnovo della procedura di VIA;

L’opera ha un vincolo finanziario compromesso, tanto che la Provincia BAT sta procedendo alla “decadenza” dell’intervento per insufficienza dei fondi. · È un’opera dal forte impatto ambientale che inciderà negativamente sull’economia agricola locale, danneggiando tanti piccoli e grandi produttori olivicoli a causa dell’eradicazione di migliaia di alberi d’ulivo (circa 11.000) e comprometterà diverse colture orticole nell’agro andriese.

Come associazioni ambientaliste, insieme ai cittadini, chiediamo con forza: