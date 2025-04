«Per l’ennesima volta i partiti che sostengono la maggioranza del Sindaco di Andria, anziché raccontare le verità ai cittadini e rispondere dei propri errori e inadempienze, non perdono occasione per strumentalizzare problematiche serie». Così il coordinatore di Fratelli d’Italia di Andria Sabino Napolitano, sull’incontro convocato oggi pomeriggio sul tema della Tangenziale di Andria.

«In merito alla Tangenziale di Andria si sta cercando di attaccare il Governo Meloni soltanto perché ha convocato per oggi un incontro, richiesto dal Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto lo scorso 18 febbraio 2025. Se la maggioranza di Andria e il Sindaco Giovanna Bruno hanno difficoltà ad interloquire con il Presidente Lodispoto non è un problema del centrodestra. Tra l’altro sorprende che il vicepresidente della Provincia nonché segretario provinciale del Pd, oltre che consigliere della maggioranza Bruno ad Andria, Lorenzo Marchio Rossi, non sapesse nulla della convocazione di quest’incontro, richiesto proprio dall’Ente in cui amministra da anni. In realtà è solo una strumentalizzazione per attaccare il centrodestra, il Ministro Foti, l’onorevole Mariangela Matera e l’europarlamentare Francesco Ventola. I partiti di maggioranza dell’Amministrazione Bruno dovrebbero raccontare perché il Comune di Andria ha perso in tutti i gradi di giudizio sulla problematica della Tangenziale, creando non poche problematiche all’Ente. Come mai sono scappati da tutti i tavoli concertativi per trovare delle soluzioni? Ora il Ministro Foti, interessato dalla Provincia ad organizzare un incontro, si è messo a disposizione del territorio e noi auspichiamo che tutti gli attori presenti partecipino a questo tipo di attività di concertazione per riuscire ad arrivare ad una soluzione unitaria. I partiti del centrosinistra di Andria devono smetterla di raccontare bugie e fandonie sulla Tangenziale ed affrontare seriamente la problematica».