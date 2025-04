«Il Governo Meloni si è mosso ancora una volta per superare l’inerzia di Regione, Provincia e Comune di Andria sulla questione della Tangenziale Ovest. L’obiettivo dell’incontro tenuto oggi pomeriggio alla presenza del Ministro Tommaso Foti è stato quello di smuovere le acque per non far rischiare al territorio di perdere le risorse destinate ad opere fondamentali per lo sviluppo. Sulla cosiddetta Tangenziale Ovest di Andria il Governo Meloni è pronto a fare la sua parte nell’interesse esclusivo del territorio, che, però, deve avere il coraggio di autodeterminarsi. Quello che sicuramente il Governo non farà è entrare nel merito di contenziosi o essere additato di responsabilità di carattere amministrativo e finanziario per i quali non c’entra nulla». Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola e il deputato andriese di FDI Mariangela Matera, a margine dell’incontro sulla Tangenziale di Andria presieduto dal Ministro Tommaso Foti.

«Così come già successo per la realizzazione del nuovo Ospedale, anche sulla questione viabilità il Governo Meloni attraverso il Ministro Foti è venuto in soccorso del nostro territorio cercando rimedi alle incomprensioni di Comune di Andria e Provincia Bat. Nell’incontro richiesto dalla Provincia e tenuto oggi pomeriggio alla presenza del Ministro Foti e del Presidente della Regione Michele Emiliano, si è manifestata la volontà di andare incontro a quelle che sono le esigenze affinché le risorse a disposizione rimangano del territorio. Il Governo, però, nulla c’entrerà su potenziali contenziosi amministrativi che sono stati manifestati, né potrà assumersi responsabilità che non sono in capo al Ministero. Adesso la palla passerà nuovamente nelle mani di Provincia e Comune che dovranno decidere cosa fare.

Noi abbiamo proposto, così come già fatto in passato, che quelle risorse destinate alla viabilità debbano restare sul territorio, magari realizzando anche parte di quella opera che è necessaria per creare condizioni di viabilità eccellente intorno al nuovo Ospedale di Andria. Su questo spesso abbiamo dibattuto sui tavoli concertativi avuti sino ad un anno e mezzo fa, dopo di che non si è saputo più nulla. Auspichiamo che si riprendano quei tavoli di concertazione istituzionali per riuscire a risolvere una volta per tutte questa problematica. Non vogliamo che si ripeta quanto accaduto in passato, dove i ritardi hanno poi portato non solo a perdere risorse, ma anche a complicare la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria».