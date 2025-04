Tutto parte da un presupposto, la mancanza di manodopera già formata per essere subito inserita nei pubblici esercizi, bar, pizzerie e ristoranti. Un’esigenza che è stata portata all’attenzione dei vertici della Confcommercio di Andria dagli stessi associati. Ed è così che l’interno direttivo si è messo alla ricerca di un partner che potesse fornire questo tipo di supporto. Ne è nata dunque una convenzione che nei giorni scorsi è stata firmata dal presidente della Confcommercio di Andria Claudio Sinisi e da Michele Zingarelli in rappresentanza dell’associazione Condividere & Crescere E.T.S. che è emerso avere nel proprio team professionisti in grado di poter formare il personale da destinare alle attività dei pubblici esercizi attraverso corsi di formazione da svolgere presso la propria sede.

“Abbiamo chiesto loro di organizzare corsi mirati per formare personale da introdurre nel mondo del lavoro dei pubblici esercizi nostri associati ma abbiamo deciso di aprire anche ai non associati. Naturalmente tutti gli adempimenti per le assunzioni sono a totale carico dei titolari che, almeno, però sanno di poter contare da subito con addetti che sanno già dove mettere le mani. Il percorso avviato è un progetto pilota di Confcommercio Andria che in futuro potrà aprire la strada ad altre collaborazioni”, spiega il presidente Claudio Sinisi.

“Abbiamo accolto con favore questa proposta della Confcommercio perché sapevamo di poter mettere a disposizione dell’associazione e del tessuto imprenditoriale andriese il nostro know-how maturato in anni di esperienza nel settore della formazione”, aggiunge Michele Zingarelli.

La convenzione sarà valida un anno, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere rinnovata di un altro anno, salvo diverse decisioni.

“Invitiamo tutti gli interessati a contattarci (tramite mail [email protected] o al 3285790935) anche solo per avere informazioni su questo progetto con il quale siamo certi di poter riuscire a rispondere all’esigenza di immettere nuovo personale nelle attività ma già formato e qualificato al quale affidare da subito la propria clientela, sempre più esigente e attenta alla cura ed ai dettagli che vanno dalle materie prime utilizzate all’intero servizio garantito”, conclude Sinisi.