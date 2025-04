Un appuntamento in videoconferenza tra la sindaca di Andria e il Ministro Foti è in programma il 3 aprile alle 16 in videoconferenza: tema dell’incontro è il “Completamento della Tangenziale Ovest di Andria”. Lo comunica una nota del sindaco di Andria Giovanna Bruno indirizzata ad assessori e consiglieri che specifica che l’invito del Ministro per gli Affari europei, PNRR e Politiche di coesione è indirizzato anche al presidente della Regione Michele Emiliano, al presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto, all’onorevole Mariangela Matera, al senatore Dario Damiani e all’europarlamentare Francesco Ventola. Pare dunque riaperta la discussione sulla realizzazione del consistente progetto a cui proprio il comune di Andria si è opposto.