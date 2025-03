Accolto a Palazzo di Città ieri mattina dalla Sindaca Giovanna Bruno e dall’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari il regista andriese Gianni Quinto, dal 3 aprile sul grande schermo con “Tu quoque”, protagonista Maurizio Battista. Un mix tra storia e comicità, girato interamente a Cinecittà, nel Teatro dell’Antica Roma, che porta al cinema ironia e situazioni surreali. Il film unisce il fascino del passato con la comicità, offrendo una commedia storica coinvolgente e divertente.

Gianni Quinto, classe 1982, ha vissuto la sua giovinezza ad Andria manifestando una predilezione per la scrittura di pezzi di teatro e di commedia. Ha fatto così della sua passione per lo spettacolo una carriera, dopo aver conseguito la laurea al DAMS di Roma Tre. Ha lavorato come autore, sceneggiatore e attore, collaborando con diversi programmi televisivi, tra cui “La talpa” su Italia1, e regista per Rai2, RedTV e il canale satellitare Nettuno. Il suo esordio cinematografico avviene con il cortometraggio “Mostro”, e ora debutta alla regia con il lungometraggio “Tu Quoque”.

Attualmente ha sui palchi teatrali anche quattro commedie da lui scritte e dirette. Quinto ha portato i suoi spettacoli in teatri prestigiosi come il Piccolo Eliseo e il Sistina, ha recitato in produzioni televisive e cinematografiche, tra cui il film tv “Campo de’ Fiori” e le serie “I Cesaroni 5” e “Tutti per Bruno”. Ha anche lavorato negli USA, come attore nello spettacolo “The Invention of Enemy” e come aiuto regista per “The Originalist”. Ha firmato anche testi per Gianfranco D’Angelo, Pippo Franco.. solo per citarne alcuni. Nonostante la sua vita si concentri altrove, Gianni non ha mai dimenticato le sue radici.

«Il mio legame con Andria c’è sempre ed è molto forte – ha dichiarato il regista – Torno sempre con affetto in questa città dove c’è la mia famiglia. Ho ricordi molto vivi in questi luoghi, ricordi legati alle strade, alle viuzze del centro, ai colori ed alla luce soprattutto in questo periodo. E poi ho un ricordo molto forte della Settimana Santa qui ad Andria, i riti, le tradizioni legate alla Pasqua».

La Sindaca Giovanna Bruno, che ha ricevuto in dono dallo stesso regista la locandina del film con una dedica speciale da parte del protagonista Maurizio Battista, ha espresso particolare gioia per questo incontro: «Gianni è un’altra giovane eccellenza di questa terra che dobbiamo valorizzare, l’ennesimo giovane concittadino che si distingue, che sta crescendo e che è orgoglioso delle sue radici andriesi. Così come lo siamo noi nel vederlo in ascesa. Non possiamo che augurargli sempre maggiori successi. Nel frattempo, per incontrarlo, conoscerlo e apprezzare il suo film “Tu Quoque”, ci vediamo il 5 aprile al Cinemars».