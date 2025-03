La realizzazione del nuovo ospedale di Andria continua a essere al centro di polemiche e preoccupazioni. Quella che inizialmente era stata annunciata come una struttura di secondo livello, con 400 posti letto, un Polo Universitario e un eliporto, sembra progressivamente ridimensionarsi, lasciando spazio a un’opera meno ambiziosa rispetto alle promesse fatte alla città.

A sollevare la questione è l’Associazione Nazionale Schierarsi, attraverso il vice presidente Alessandro Di Battista, che insieme a Michele D’Amore, Riccardo Suriano, Gianni Civita e Nicola Addati, denuncia la mancanza di trasparenza e la progressiva riduzione delle dotazioni previste per il nuovo ospedale.

Dal Policlinico promesso alla struttura ridotta

Tre anni fa, l’annuncio della creazione di un Polo Universitario sembrava garantire alla città di Andria un Policlinico con tutti i vantaggi che ne sarebbero derivati: maggiori specializzazioni, più investimenti in ricerca e formazione e un aumento della qualità dell’offerta sanitaria.

Oggi, invece, la cancellazione di questo elemento fondamentale sembra passare quasi inosservata, come se la città dovesse accontentarsi di quello che rimane. “Quanto vale la parola della politica, quando promette una cosa ai cittadini?” si chiedono i rappresentanti dell’Associazione.

Eliporto e collegamenti: servizi essenziali che rischiano di scomparire

Un altro elemento chiave che sembra essere stato messo da parte è l’eliporto, previsto inizialmente per il nuovo ospedale, ma ora a rischio di esclusione. “Strutture ospedaliere vicine, grandi la metà rispetto al futuro presidio andriese, dispongono già di un eliporto. Come si può giustificare la sua eliminazione?” si domandano i firmatari dell’appello.

Sul piano logistico, emergono altre criticità. L’ospedale sorgerà in Contrada Macchia di Rose, una zona di campagna priva di adeguate vie di accesso. Solo recentemente si è reso necessario reperire 6 milioni di euro per costruire una strada che permetta di raggiungere la struttura, evitando il paradosso di avere un ospedale irraggiungibile.

E ancora, se in altre città si sono previsti collegamenti ferroviari per agevolare l’accesso a nuovi ospedali, per Andria sembra che nessuno stia lavorando in questa direzione. “Si parla tanto di mobilità sostenibile, di inquinamento e traffico, ma quando si tratta di fare qualcosa di concreto, tutto tace”, denunciano gli esponenti dell’Associazione.

Sanità e liste d’attesa: il timore di chiedere troppo

A fronte di queste incertezze, resta la preoccupazione per la sanità locale. Il problema delle lunghe liste d’attesa è una realtà che colpisce molti cittadini, soprattutto per le patologie più gravi. La speranza era che il nuovo ospedale potesse garantire un’offerta sanitaria adeguata, ma ora si teme che qualsiasi ulteriore richiesta possa essere vista come un “eccesso di pretese”.

“Abbiamo il timore di chiedere anche un semplice ambulatorio per i pazienti oncologici, per non rischiare che, per aver osato troppo, non ci diano più nulla”, concludono i rappresentanti dell’Associazione.

L’auspicio è che la politica locale e regionale possa mantenere gli impegni presi con i cittadini e che il nuovo ospedale di Andria possa davvero rappresentare un punto di riferimento per la sanità della provincia. Ma le promesse fatte saranno mantenute?