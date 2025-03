I carabinieri della Compagnia di Andria avrebbero individuato e arrestato il presunto autore dello scippo ai danni dell’anziana in via Pendio San Lorenzo questa mattina. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina. I militari, che hanno avviato le indagini subito dopo la denuncia sporta dall’85enne, sono riusciti ad identificarlo anche grazie alle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto l’episodio. Recuperata inoltre la borsa con l’intera refurtiva (tra cui contanti) che è stata restituita alla donna.