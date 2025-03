L’artista e regista Gianluigi Belsito con la sua compagnia del Teatro del Viaggio torna in scena in occasione del DanteDì, celebrato il 25 marzo in tutta Italia su iniziativa del Ministero della cultura a partire dal 2020 per rendere omaggio a Dante Alighieri, con un fitto cartellone di appuntamenti nelle città di Andria, Taranto e Canosa.

Un’immersione profonda che darà il via a questo viaggio con un’anteprima il 23 marzo, una domenica in cui la teatralità dello spettacolo dantesco “L’Inferno” di Gianluigi Belsito incontrerà l’universo sotterraneo e nascosto di Casa museo Borgomurgia di Andria (in collaborazione con il Touring Club Italiano, Club di Territorio di Bari-Bat). Una performance suggestiva con l’attore che porterà in scena alcuni dei canti più rinomati del sommo poeta, immergendo il pubblico in un’atmosfera resa ancora più coinvolgente dallo sfondo incontaminato del patrimonio di Andria sotterranea in cui grotte, chiese ipogee e antiche cisterne saranno il palcoscenico naturale per ricreare l’Inferno.

“Ogni location naturale – afferma l’attore – mostra l’anima dello spettacolo e la mia curiosità è scoprirne sempre di nuovi”. Così il regista Gianluigi Belsito racconta del Teatro del viaggio, compagnia barese che ha portato nel panorama teatrale un’idea innovativa che ha ribaltato il concetto tradizionale di “scenografia”. Belsito e la sua compagnia privilegiano palcoscenici naturali come castelli, boschi, musei, spiagge, antiche rovine, chiese ipogee, e il coinvolgimento avviene non solo grazie alle emozioni della teatralizzazione, ma anche dalle sensazioni suscitate dai luoghi che trasportano il pubblico tra i versi.

Il tour proseguirà con la tappa del 25 marzo per gli studenti di Taranto, contestualmente al Dantedì, data in cui Gianluigi Belsito omaggerà il sommo poeta e il suo capolavoro con lo spettacolo della “Divina Commedia”. Non un semplice spettacolo, ma un percorso letterario che sottolinea la potenza del verso dantesco, sia esso declamato o raccontato, e con cui la compagnia darà vita ai personaggi e alle atmosfere dell’opera monumentale di Dante, offrendo agli studenti un’esperienza unica che farà riflettere.

Il tour del Teatro del Viaggio procederà durante l’intero mese di aprile tra le bellezze della Canosa Archeologica, scenografia ideale per la messa in scena dei canti danteschi più rinomati dove sono già in prenotazione un gran numero di scuole secondarie provenienti dall’intero territorio regionale.