Si terrà mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 18:30 presso il Cristal Palace di Andria (via Firenze, 35), la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio AIL BAT ODV, organizzato dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – sezione BAT.

Durante l’evento verrà assegnato il Premio Tesi di Specializzazione in Ematologia alla dott.ssa Olga Battisti, riconoscimento volto a valorizzare l’impegno nella specializzazione in un settore di fondamentale importanza per la lotta contro le malattie ematologiche.

All’incontro interverranno:

Pellegrino Musto , Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di Bari

, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di Bari Giuseppe Tarantini , Direttore dell’U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l’Ospedale Dimiccoli di Barletta

, Direttore dell’U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l’Ospedale Dimiccoli di Barletta Vito Leonetti, Presidente AIL BAT

A moderare l’evento sarà la Prof.ssa Lucia Olivieri.

AIL BAT ODV conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e la formazione in ambito ematologico, con l’obiettivo di offrire nuove prospettive di cura e assistenza ai pazienti. L’iniziativa si inserisce nella mission dell’associazione, che da anni promuove progetti di sensibilizzazione e supporto a favore della lotta contro le malattie del sangue.