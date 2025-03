Dal 2 al 9 marzo, una delegazione di amici di Andria, in rappresentanza dell’associazione Insieme per l’Africa Onlus, ha compiuto un intenso viaggio umanitario in Etiopia, visitando alcuni dei progetti sostenuti dall’organizzazione. Per Riccardo, Pietro, Edda, Giuseppe e Grazia è stata una settimana all’insegna della solidarietà, dell’impegno concreto e della speranza per il futuro delle comunità locali.

Il primo importante appuntamento si è tenuto a Dilla, luogo in cui la delegazione ha fatto visita alla mensa dei bambini poveri, struttura fondamentale per il sostegno alimentare della popolazione, supportata anche dall’associazione. Qui si è svolta una toccante cerimonia di consegna e benedizione di un trattore, dono generoso di un benefattore/imprenditore nonché amico dell’associazione, che rappresenta uno strumento essenziale per la gestione di un innovativo progetto agricolo finalizzato all’autosufficienza alimentare. Sempre a Dilla, presso il dispensario gestito da suor Antonietta (Dottoressa salesiana), sono stati consegnati un ingente quantitativo di farmaci donati da alcuni farmacisti e colleghi medici andriesi.

Successivamente, il gruppo si è spostato nella missione di Zway, più precisamente nel villaggio di Dida, dove l’attenzione si è concentrata sul complesso scolastico locale. La scuola di Dida continua a crescere e a migliorarsi: con la recente inaugurazione della scuola media, oggi i bambini del villaggio possono usufruire di un percorso scolastico completo, dalla scuola materna fino alla secondaria di primo grado (dai 3 ai 14 anni).

Durante la permanenza a Dida, la delegazione ha visitato anche il Villaggio di Hobe, ed ha potuto constatare personalmente le precarie condizioni di un edificio fatiscente, attualmente adibito a sezione di scuola materna, che ospita oltre 30 bambini in ambienti angusti, privi di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Un quadro che richiede un intervento urgente, e su cui l’associazione intende attivarsi per restituire a questi piccoli un luogo dignitoso e sicuro dove crescere e apprendere.

A Zway, la missione ha potuto ammirare il grande lavoro realizzato dai salesiani: un complesso scolastico all’avanguardia, che accompagna gli studenti dall’infanzia alla scuola superiore, e uno spazio oratoriale dedicato alle attività sportive e ricreative. Un luogo di inclusione e di armoniosa convivenza, che accoglie bambini e ragazzi di diverse fedi religiose, musulmani e ortodossi, dimostrando come la diversità possa essere una ricchezza e una leva di crescita sociale. Qui si è tenuta altresì la consegna delle maglie che il comparto giovanile della Fidelis Andria e altri amici della Onlus andriese hanno donato. Una piccola gioia che evidenzia l’attenzione per il dono avvallato dall’incanto della sorpresa nei piccoli amici africani.

A conclusione della missione, il presidente di Insieme per l’Africa, Riccardo Matera, ha condiviso il suo entusiasmo e la sua gratitudine per l’impegno costante di tanti benefattori:

«L’Etiopia non è più solo una meta dei nostri viaggi solidali, ma è diventata la nostra seconda casa. Ogni volta torniamo con il cuore colmo di emozioni, ma questa missione ha avuto un significato ancora più grande. Abbiamo visto con i nostri occhi come i progetti che sosteniamo si stiano concretizzando, trasformando villaggi e comunità in realtà più vivibili. Grazie ai salesiani, che con il loro impegno ci supportano e monitorano le attività messe in campo, possiamo essere certi che ogni gesto di solidarietà si traduce in un futuro migliore per questi bambini».

Un momento particolarmente toccante è stato l’inaugurazione della scuola dedicata a Daniela, una giovane che amava profondamente l’Africa e i suoi bambini, scomparsa prematuramente 3 anni fa.

«Daniela ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Oggi, grazie a questa scuola costruita in sua memoria, possiamo far sì che il suo amore per questa terra continui a vivere, regalando a tanti piccoli studenti un’istruzione e un’opportunità di riscatto» commenta suo marito Giuseppe, presente all’inaugurazione – «La scuola è fonte di vita, è spiraglio di luce per il loro futuro e noi, oggi, con questa scuola, armati solo di amore, raccogliamo l’eredità di Daniela e la affidiamo alle mani di questi bambini. La scuola è il seme del riscatto, la risposta alla povertà, l’antidoto all’indifferenza. Daniela lo sapeva bene, e ora il suo nome sarà inciso nelle “pagine” di tanti piccoli “futuri”».

Insieme per l'Africa rinnova il suo impegno nel sostenere le popolazioni etiopi più fragili e lancia un appello a tutti coloro che desiderano contribuire, attraverso il sostegno ai seguenti progetti: la costruzione della scuola materna ad Hobe; il sostegno concreto alla mensa dei bambini con €30 mensili; l'adozione a distanza di un bambino/bambina per € 365 annuali. Info [email protected] – 0883884246

Il poco di tutti per il bene di molti. Basta davvero un minimo sostegno per migliorare le condizioni di vita di questi bambini, affinché il loro futuro possa essere pieno di opportunità e speranza.