Una comunità energetica è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, imprese, e soggetti locali che decidono di unirsi con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scale locale. La comunità energetica crea una rete decentrata in cui vi è una partecipazione attiva di tutti i membri che promuovono la gestione sostenibile dell’energia, garantiscono una riduzione dello spreco energetico a un prezzo concorrenziale. Il funzionamento di una comunità produce importanti vantaggi ECONOMICI, SOCIALI e AMBIENTALI senza nessun costo a carico di partecipanti consumatori.

Nel nostro territorio si è costituita una Comunità energetica composta da associazioni e da imprese, che nei prossimi giorni attiverà i primi impianti di produzione di energia rinnovabile. Colibrì APS, in coerenza con la propria mission e i propri scopi sociali di APS, intende promuovere, coordinare e sostenere le realtà associative che intendono partecipare, quali consumatori o anche quali producer, alla comunità energetica. Con questo primo seminario vogliamo comunicare come funzionano e che vantaggi comportano le comunità energetiche, raccogliere adesioni di associazioni (compresi i loro associati) alla Comunità, costituire una rete di conoscenza e partecipazione costante. La adesione alla Comunità in qualità di consumatori comporta il diritto ad ottenere quote degli incentivi per la energia condivisa, senza alcun costo a carico degli aderenti. Nel seminario saranno dettagliati i principi di funzionamento, le regole interne, i valori degli incentivi attesi e le modalità di adesione.

LOCANDINA 24 MARZO