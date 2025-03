L’Amministrazione Comunale rende noto che l’Osservatorio Fitosanitario Regionale, a seguito della individuazione di focolai di Xylella Fastidiosa nel territorio pugliese, ha disposto ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1201 il monitoraggio anche in zona indenne tra cui il territorio del Comune di Andria.

Le relative operazioni da parte del personale tecnico incaricato dall’ARIF Puglia avranno inizio a partire dal giorno 20 marzo 2025. Il monitoraggio sarà realizzato da professionisti selezionati dall’ARIF e formati dall’Osservatorio Fitosanitario Regional,e ai quali è stata attribuita con decreto Mipaaf la qualifica di assistente fitosanitario, con le conseguenti prerogative di legge.

L’intera operazione in ogni sua fase – garantisce l’ARIF – non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli assistenti fitosanitari e il prelievo di piccolissime parti di pianta.