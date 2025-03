Sarà davvero numerosa la rappresentativa pugliese della BAT che si è qualificata alle finali nazionali di Roma del prossimo 21 marzo. Ben 35 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (21 maschi e 14 femmine) sono riusciti ad ottenere il pass per il gran finale di questo bellissimo progetto, ideato dal giornalista Valerio Piccioni e programmato in un primo tempo presso lo Stadio dei Marmi del Foro Italico, in questo periodo però occupato dai preparativi di campi aggiunti al Torneo Internazionale di Tennis che avrà luogo a maggio. La nuova location, vicina al Colosseo, è altrettanto prestigiosa e sarà di certo una esperienza suggestiva per tutti i partecipanti.

Da un punto di vista tecnico nelle 18 finali di categoria sulla distanza dei 1.000 metri ci sono anche importanti aspettative per i nostri atleti che sono riusciti a piazzare ben nove prestazioni tra i tre primi tempi di ogni categoria, e di queste ben quattro sono i migliori tempi in assoluto. I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, e dal capo delegazione Coni Bat Antonio Rutigliano, arriveranno a Roma nella serata di giovedì.

I nostri migliori 10 tempi

RIEFOLO Nicola M2007 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 2.40.50

DORONZO Raffaele M2007 Liceo Cafiero B.tta 3° tempo 2.42.90

Di BISCEGLIE Davide M2007 Liceo Vecchi Trani 6° tempo 2.49.60

BATTAGLIA Domenico M2008 Liceo Cafiero B.tta 3° tempo 2.49.10

CAPORUSSO Giuseppe M2011 S.M. Fieramosca B.tta 1° tempo 2.50.60

ZAPPIMPULSO Pasquale M2009 Itis Jannuzzi Andria 1° tempo 2.53.50

DI CARLO Melissa F2006 IISS Colasanto Andria 2° tempo 3.25.60

CAPPABIANCA Giulia F2006 Liceo Cafiero B.tta 3° tempo 3.26.50

FRERES Claudia F2009 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 3.09.20

FILANNINO Irene F2011 S.M. Fieramosca B.tta 2° tempo 3.23.40