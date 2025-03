Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? E quali invece le meno illuminate? È sempre vero che al sud sia sempre più soleggiato che al nord? Per far luce su tutto ciò, Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese indicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze. Podio tutto isolano, seguono Andria e Bari. A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Catania con 273,74 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Siracusa con 273,10 ore. A completare il podio troviamo Cagliari, con 267,81 ore di sole medie al mese. Al quarto e quinto posto si posizionano Andria (250,57 ore) e Bari (248,90 ore), entrambe a rappresentare la Puglia. Nelle successive posizioni a completare la top 10 troviamo Pescara al sesto posto con 248,47 ore, seguita dalla capitale Roma con 247,47 ore di sole al mese. Seguono Palermo (247,41 ore), Taranto (246,53 ore) e Sassari, che chiude la top 10 con 245,13 ore.

A CHE POSTO SI TROVANO LE ALTRE GRANDI CITTÀ? – Oltre a Roma settima, unica grande città in top 10, Napoli si attesta al 12° posto con 242,89 ore di sole medie mensili, seguita da Messina al 13° (241,68 ore). Torino è la prima grande città del nord in classifica al 14° posto con 241,08 ore, davanti a Reggio Calabria che occupa la 16° posizione con 239,63 ore. E Milano? Bisogna scorrere fino al 34° posto per trovare la città meneghina, che registra 220,08 ore di sole medie mensili. Ancora più in basso Firenze, che si posiziona al 43° posto con 211,90 ore.