Fino al prossimo 15 marzo 2025 via P. N. Vaccina è interessata dai lavori di taglio delle alberature presenti, costeggianti l’interramento ferroviario, da parte del Consorzio Integra. L’operazione è resa necessaria dall’imminente realizzazione della pista ciclabile ivi prevista nel più ampio progetto di interramento ferroviario.

Gli alberi rimossi, come da impegni precedentemente enunciati dall’Amministrazione Comunale, sono stati sostituiti con altri già piantumati nei mesi scorsi in altre zone della città: in particolare al Monumento ai Caduti – Parco della Rimembranza; in Villa Comunale ma soprattutto nei giardini delle scuole cittadine, per un totale di 160 alberi circa.

É un’operazione frutto di un accordo tra Comune di Andria e Ferrotramviaria nell’ambito dei lavori di interramento ferroviario. Per consentire le operazioni di taglio, con ordinanza dirigenziale n. 77/2025 il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica ha istituito in via Padre N. Vaccina il divieto di fermata e sosta veicoli, ambo i lati, fino al 15 marzo 2025.