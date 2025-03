Sabato 15 marzo si celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (DCA), tra cui l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da Binge-Eating.

«Dal 2018, per volere della Presidenza del Consiglio, è stata ufficialmente indetta la Giornata Nazionale dedicata ai Disturbi Del Comportamento Alimentare, che si celebra in questa data in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione sulle patologie legate al comportamento alimentare.

È importante fare sensibilizzazione e prevenzione sul tema dei DCA, vista la diffusione di queste patologie che colpiscono prevalentemente i più giovani. In Italia circa 3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione, si trovano a fare i conti con i disturbi del comportamento alimentare (DCA): l’8-10% delle ragazze e l’0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia-bulimia. Il 95% sono donne, anche se sempre più numerosi sono gli uomini che manifestano questi sintomi e si rivolgono a strutture specializzate. I DCA sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione e per l’eziologia multifattoriale complessa.

Quest’anno come Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la ASL BT, abbiamo pensato di costituire uno sportello temporaneo di consulenza con una equipe multidisciplinare sui disturbi del comportamento alimentare. Psicologici, nutrizionista e dietista saranno a disposizione per accogliere l’utenza presso la Sala Palumbo della Biblioteca comunale “G. Ceci” venerdì 14 marzo dalle ore 9 alle ore 13.

Chiunque soffra di un disturbo del comportamento alimentare o della nutrizione, o conosce qualcuno che ne soffre, può ricevere il sostegno della rete multidisciplinare e multiprofessionale dell’ambulatorio DCA della ASL BT».

E’ possibile prenotare un appuntamento via mail a questo indirizzo [email protected] inserendo nell’oggetto: prenotazione consulenza DCA