Martedì 11 marzo alle ore 17 in via Porta Pia 1 (zona Sant’Angelo dei Ricchi) parte il “Condominio Solidale” con l’evento “Chiacchiere a merenda”. Una conferenza stampa sui generis per far conoscere alla città ed alla stampa questo progetto che guarda ai più deboli ed ai più vulnerabili. Il Comune di Andria infatti, in linea con la programmazione regionale finalizzata alla “Promozione della cultura dell’abitare sociale”, grazie a un finanziamento regionale ha avviato un progetto sperimentale di “Condominio Solidale”. L’iniziativa mira a proporre nuove soluzioni abitative rivolte a cittadini e famiglie in situazioni di fragilità socio-economica, promuovendo la creazione di reti di mutualità, vicinato solidale e inclusione sociale.

«Questo progetto è frutto di un percorso di co-progettazione che ha visto coinvolti il Comune di Andria, Feel At Home APS e Il Circolo dei Lettori di Andria APS – spiega l’Assessora alla Persona, Dora Conversano – L’obiettivo è quello di promuovere modelli innovativi di convivenza che favoriscano la collaborazione tra i residenti, riducendo il rischio di isolamento e di emarginazione; ma anche potenziare le relazioni sociali attraverso attività di accompagnamento, laboratori formativi, iniziative culturali e momenti di incontro comunitario; ed infine sostenere le persone in situazioni di disagio (famiglie monogenitoriali, persone con disabilità, anziani soli, immigrati regolarmente presenti sul territorio, donne vittime di violenza, ecc.) tramite servizi di supporto dedicati.

E’ un modo per prendersi cura dei luoghi attraverso la promozione del benessere dei residenti. Questa modalità, incoraggiata dalla Regione Puglia – conclude l’Assessora – è volta a costruire comunità più forti, coese e solidali, capaci di sostenere anche i cittadini più vulnerabili».

Tra le attività previste vi è la Portineria ed il segretariato sociale, cioè uno spazio dove ottenere orientamento e accedere ai principali servizi socio-assistenziali, laboratori di animazione culturale, creativo e sociale per favorire la partecipazione attiva.; e ancora Orto sociale, luogo di incontro e condivisione intergenerazionale, promuovendo stili di vita sostenibili; il Festival di condominio… L’iniziativa “Condomini Solidali” rappresenta un passo concreto per innovare le politiche di welfare locale, attivando risorse pubbliche e private in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.

Alla conferenza stampa saranno presenti la Sindaca Giovanna Bruno, l’Assessora alla Persona Dora Conversano, la dirigente del Settore Politiche Sociali dr.ssa Irene Turturo e i partner del progetto, insieme ai “condomini”.