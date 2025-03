Passo decisivo per la tutela del Gurgo di Andria. Con voto unanime, il Consiglio Comunale ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione della vasca di laminazione nell’area carsica, evidenziando le gravi criticità ambientali e il rischio di inquinamento della falda acquifera.

A seguito della votazione, l’Assessore all’Ambiente ha ufficializzato il dissenso dell’Amministrazione Comunale, sottolineando come il progetto, presentato dal Commissario per il Dissesto Idrogeologico, risulti ormai obsoleto e non più adeguato agli attuali standard tecnici e ambientali.

Soddisfazione è stata espressa da Michele Di Lorenzo, referente regionale del Forum Ambientalista di Puglia. «Un ruolo chiave nel dibattito è stato svolto dal convegno “GURGO: dalla tutela ambientale al rischio idrogeologico”, che ha visto una grande partecipazione di esperti e cittadini, sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della salvaguardia del sito – ha spiegato Di Lorenzo – Il voto unanime del Consiglio Comunale e l’azione compatta delle associazioni del territorio hanno segnato un momento cruciale nella difesa del Gurgo. Tuttavia, resta fondamentale monitorare i prossimi sviluppi amministrativi, soprattutto dopo la conferenza di servizi svoltasi a settembre 2024, per garantire la piena tutela dell’area. La salvaguardia del Gurgo di Andria è una priorità collettiva e questo risultato dimostra l’importanza di un impegno condiviso per la difesa del patrimonio naturalistico del territorio».