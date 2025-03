La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha incontrato questo pomeriggio a Bari il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi per discutere della questione “stadio Degli Ulivi”. La comunicazione arriva direttamente dall’ufficio stampa del Comune di Andria che spiega come a novembre scorso ci fosse stata una richiesta avanzata dalla prima cittadina nei confronti del ministro dopo la sua visita ad Andria. La circostanza fu l’evento promosso dal gruppo alla camera dei deputati di Fratelli d’Italia, “Prima le Idee”, evento che portò comunque con se le immancabili polemiche ed in cui ci fu anche uno spazio dedicato proprio alla riqualificazione dello stadio “Degli Ulivi”. In quella circostanza la sindaca Bruno lamentò di non esser stata invitata e così partì la richiesta formale di un confronto con il ministro per esplicitare lo stato di totale incuria in cui versava l’impianto, nonché la difficile situazione economica-finanziaria dell’Ente che gli impedisce di dedicare risorse proprie o contrarre mutui.

Inizialmente inevasa, si spiega nella nota dell’ufficio stampa, “avendo la sindaca reiterato di recente la medesima richiesta, ne ha ottenuto la fissazione di un incontro dedicato”. «Ringrazio il ministro per la concreta disponibilità manifestata – ha detto la Bruno – Con lui abbiamo visto gli elaborati grafici dell’impianto, la stima aggiornata dei lavori al settore distinti (euro 6.800.000!), la necessità di individuare misure di finanziamento rispettose dello stato di pre-dissesto ereditato. Ho colto la sua comprensione piena della vicenda, tanto da essersene fatto carico documenti alla mano, per ritornare a confrontarci a brevissimo, coinvolgendo anche la Regione Puglia”».

“Durante l’incontro la sindaca ha rappresentato quanto sia impeditivo accantonare risorse anche per gli altri impianti sportivi che necessiterebbero di manutenzione e riqualificazione, incontrando la piena comprensione del ministro Abodi che starebbe lavorando a misure specificatamente rivolte ai Comuni in difficoltà economica, peraltro ereditata dal passato – dicono ancora dall’ufficio stampa del comune – La sindaca si è detta fiduciosa sul prosieguo di questa interlocuzione formalmente avviata. Stessa cosa ha fatto anche con il ministro Giuli, per la promozione culturale di Castel del Monte e la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati per un teatro comunale. Al momento, però, dal ministro alla Cultura nessuna risposta. Si attendono sviluppi dopo l’incalzante sollecito inviato dalla prima cittadina”.