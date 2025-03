Era la sera del 7 dicembre 1954. Don Milani arrivava, a piedi e da solo, sotto la pioggia, nel suo “esilio”di Barbiana.

Appena giunto, incrociò gli occhi curiosi di un bambino: quel bambino era Agostino Burberi, l’attuale presidente della Fondazione “Don Milani”.

Agostino Burberi sarà ospite dei “Giovedì del Gino Strada”, il prossimo 6 marzo 2025, alle ore 18:00, per presentare il libro “E tu, piccola Barbiana”, curato da Renzo Salvi.

Si tratta di un ben riuscito tentativo di esplorare l’eredità educativa di don Lorenzo Milani. Non è solo una raccolta di testimonianze, ma un’opera che riflette sull’importanza del suo insegnamento, ancora rilevante oggi.

Attraverso le voci di ex allievi come Agostino Burberi e riflessioni di studiosi come Mariano Borgognoni, il libro dipinge un quadro vivido della scuola di Barbiana, un luogo dove l’istruzione era vista come strumento di dignità e cittadinanza consapevole.

Il libro include anche testi teatrali che raccontano la vita e le sfide di don Milani, sottolineando la sua dedizione e il suo impegno per gli ultimi.

“E tu, piccola Barbiana” invita a riflettere sul significato dell’educazione e dell’impegno civile, mantenendo viva la memoria di Barbiana come un luogo di continua ispirazione e interrogazione.

L’incontro e pubblico e la partecipazione gratuita.

La cittadinanza è invita.

Sarà possibile anche seguire la diretta online o la registrazione sul canale YouTube del CPIA BAT “Gino Strada”, al seguente link:

https://www.youtube.com/live/PmYFaw9p9AE?feature=shared