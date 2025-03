Nicola Fattibene è il nuovo Presidente della Condotta Slow Food “Castel del Monte” APS. L’elezione è avvenuta per acclamazione durante l’Assemblea dei soci che si è svolta ad Andria, nelle sale de “Il Turacciolo”. Eletti anche i nove componenti del direttivo, in larga parte rinnovato.

Nel Ventennale della fondazione nella città federiciana, l’Organizzazione intraprende un nuovo corso nella mission della valorizzazione del territorio attraverso la promozione del “cibo buono, pulito, giusto e per tutti” e si affida alla guida di un “tecnico”. Fattibene, infatti, è laureato in Scienze Gastronomiche all’Università di Pollenzo ed è gastronomo di professione. Attualmente il suo impegno in ambito agroalimentare è quello di manager del Food Policy Hub della Città di Andria. Il neo presidente, inoltre, a dispetto della sua giovane età anagrafica, è di fatto un “veterano” di Slow Food poiché alcuni anni fa è già stato Presidente della Condotta di Trento.

«La nostra missione – ha dichiarato il neopresidente – sarà rafforzare il legame tra comunità rurali e urbane, sostenere i produttori locali e promuovere un modello di sviluppo sostenibile che metta al centro la biodiversità, il rispetto per l’ambiente e il valore culturale e sociale del cibo. Da anni ci impegniamo attivamente nella creazione di un gruppo di persone e professionisti appassionati che possano cogliere le sfide del nostro tempo, rispondendo con serietà, capacità e voglia di fare del bene per la comunità».

Il nuovo Programma di Mandato approvato dall’Assemblea dei soci Slow Food “Castel del Monte” prevede una serie di iniziative volte alla tutela del territorio che va dal mare alle alture dell’Alta Murgia, alla valorizzazione delle filiere agroalimentari e alla creazione di una comunità sempre più dinamica e vicina ai produttori locali. Particolare attenzione sarà dedicata alla cooperazione con altre associazioni locali, in particolare quelle impegnate in ambito ambientale e sociale, e al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni locali e per sviluppare progetti concreti di educazione alimentare, agricoltura sostenibile e turismo enogastronomico.

Durante l’Assemblea, le parole appassionate del Presidente uscente, Vincenzo Milano, che – visibilmente emozionato per il lungo applauso di gratitudine e apprezzamento tributatogli dai soci – ha ringraziato tutti i presenti e in particolar modo il gruppo di lavoro e di amici che lo hanno affiancato negli 8 anni del suo mandato. «Slow Food, di cui sono socio da molti anni prima degli otto di presidenza, mi ha dato modo di approfondire la conoscenza e l’amore verso una terra preziosa, fatta di persone, luoghi, storie, identità e biodiversità da sostenere e valorizzare. È quello che abbiamo provato a fare e che continueremo a fare anche con il nuovo gruppo dirigente, con il nostro impegno volontario. Disponiamo di poche risorse, ma siamo ricchi di umiltà, voglia di fare e ferrea determinazione. Rimango a disposizione del nuovo gruppo di lavoro e dell’amico Nicola Fattibene a cui rivolgo il mio più caloroso augurio di buon lavoro e l’affettuoso ringraziamento per aver deciso di mettersi alla guida della nostra Condotta».

Per il compleanno numero 20 della Condotta Slow Food “Castel del Monte” nelle prossime settimane sarà annunciato il calendario degli eventi e delle attività che sono in cantiere e che consentiranno di celebrare in maniera solenne, ma con la sobrietà tipica dell’Associazione, la prestigiosa ricorrenza, in nome della promozione del “cibo buono, pulito e giusto per tutti”.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative dell’Associazione, è possibile seguire Slow Food “Castel del Monte” sui canali ufficiali o contattare la Condotta all’indirizzo [email protected].