Il Comune di Andria è destinatario di un finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 186mila euro circa per interventi finalizzati alla sostituzione ed al potenziamento della segnaletica verticale prioritaria (D.M. 311/2024), nell’ambito di un piano straordinario che sia anche di controllo e manutenzione. La misura, inizialmente estesa a comuni superiori a 100.000 abitanti, ha visto in seconda battuta rientrare Andria, Ancona, Udine ed Arezzo dopo l’esclusione di altri enti locali per carenza di alcuni parametri.

Il finanziamento è stato assegnato nel piano di riparto di cui al D.D. 626 del 19/12/2024, alla luce del Piano nazionale per la Sicurezza Stradale. La quota assegnata a ciascuna città è calcolata in proporzione al costo sociale dei morti, feriti e del numero di incidenti riportati nel Report Annuale Istat sugli incidenti stradali con feriti per gli anni 2018- 2019 e 2022. Accolta con soddisfazione questa notizia dalla Sindaca Giovanna Bruno che precisa: «Avremmo bisogno di risorse dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, in maniera continuativa. I fondi regionali ci hanno consentito di intervenire su oltre 30 km di strade urbane, poi il resto lo abbiamo fatto con mille salti all’interno del nostro bilancio, basato purtroppo sui debiti. L’esempio lampante è la tragica condizione in cui versa la tangenziale, per la quale abbiamo destinato somme che la precedente amministrazione non aveva mai usato per sistemare quell’arteria nevralgica. Abbiamo dovuto cercare tra i mutui, fare la devoluzione di uno da 1.300.000 euro, progettare, fare bando e aggiudicare».

«Avremmo voluto rispettare il cronoprogramma di eseguire i lavori entro dicembre 2024 ma le farraginose attività di verifica post gara non lo hanno consentito e poi, come ben noto, con le temperature che si abbassano non si possono più fare interventi di quel tipo, che sono stati rinviati a breve, appena ci sono le condizioni idonee a non sprecare quelle risorse, facendo un lavoro per bene. Tutte circostanze ampiamente spiegate dall’assessore preposto, Mario Loconte. Questo specifico finanziamento del MIT sottolinea ulteriormente quanto a livello nazionale sia impattante il problema delle scarse risorse comunali in materia di sicurezza stradale. Non possiamo che essere contenti di questa sia pur contenuta boccata d’ossigeno visto che per un comune come il nostro, in predissesto economico-finanziario, anche solo pochi euro per un cartello stradale incidono pesantemente. Ciò nonostante, andiamo avanti».