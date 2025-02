Venerdì 28 febbraio avrà inizio la XIX edizione della Scuola di Formazione Sociale e Politica promossa dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, realizzata con l’Associazione “Cercasi un Fine” e in collaborazione con Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, Azione Cattolica Diocesi di Andria, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.

Un ciclo di seminari aperti alla cittadinanza sui “volti” della democrazia e sulla “(r)esistenza democratica” durante i quali interverranno illustri relatori del mondo accademico ed istituzionale.

Il percorso nasce dagli stimoli maturati dalla 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia di Trieste (Luglio 2024) che ha messo al centro proprio il tema della democrazia. Democrazia non solo come assetto istituzionale che garantisce condizioni di libertà personale in un quadro di stato di diritto, ma architettura di convivenza sociale che si fonda e si rigenera attraverso la partecipazione attiva di ognuno, finalizzata alla corresponsabilità di tutti al bene comune.

Venerdì 28 febbraio, alle ore 19.30, presso la Sala Conferenze della Biblioteca diocesana di Andria (Largo Seminario, 8) l’incontro di apertura – in collaborazione con le Scuole di formazione Socio-Politica di Canosa di Puglia e Minervino Murge – sarà tenuto dal prof. Fabio Pasqualetti, Decano e professore di Teorie Sociali della Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana di Roma e Consultore del Dicastero per la Comunicazione.

Il prof. Pasqualetti aiuterà ad analizzare l’incidenza dei social media sul nostro agire democratico, intriso di algoritmi virtuali spesso responsabili dei radicali mutamenti sociali, politici ed economici. La rete, da grande utopia di democratizzazione del mondo e libertà di espressione, a strumento di potere che, quando male utilizzato, è potenzialmente capace di indirizzare l’agire democratico verso finalità ben lontane dalla ricerca del bene comune.

La partecipazione agli appuntamenti è libera e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Forum anche tramite e-mail all’indirizzo: [email protected] .