Da qualche giorno è al lavoro in città una troupe inglese che sta documentando l’Innovazione in agricoltura, dalla realizzazione dei sensori alla sostenibilità. A guidare il lavoro Massimo Ferri, amministratore delegato della ERGmax, che ieri ha condotto un approfondimento in un’azienda olearia andriese di rilievo per raccontare in un servizio giornalistico come i sensori in agricoltura possono migliorare e rendere più efficienti e sostenibili le pratiche. Si tratta di un grosso progetto mediatico che coinvolge la ESGmax, una piattaforma per il rapporto di sostenibilità, che coinvolge alcune società italiane e inglesi. Tra di loro anche una pugliese, “Alberami” una società benefit di Ostuni unica in Italia ad aver ottenuto numerose certificazioni per la produzione di Carbon Credit.

Oggetto di indagine dunque è l’olio, le aziende produttrici ma anche la città nella sua interezza, che dall’olio trae la sua maggiore fonte di ricchezza. Ad accogliere la delegazione a Palazzo di Città il Vicesindaco Cesare Troia che, in qualità di Assessore alle Radici e di vicepresidente Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha illustrato numeri e qualità del nostro oro verde.

«Un progetto che valica i confini nazionali – ha dichiarato Troia – che certifica in modo netto e chiaro che Andria è guardata con interesse e curiosità non solo dalle altre città d’Italia, ma addirittura a livello internazionale. Segno che gli sforzi tesi alla diffusione ed alla promozione del territorio stanno dando – è il caso di dire – i loro frutti».