L’artista e designer andriese Gianluca Migliorino porta un’opera rivoluzionaria alla Fashion Week di Milano: un progetto che fonde scultura, moda e musica, realizzato con il contributo del Maestro di Alta Sartoria Giuseppe Inchingolo. Dalla Puglia a Milano, l’arte sartoriale incontra il design in un progetto unico che racconta il concetto di indipendenza femminile attraverso diverse forme espressive. L’artista e designer Gianluca Migliorino, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Inchingolo, presenta LILITH, un’opera multidisciplinare che sarà protagonista della Fashion Week di Milano il prossimo 03 marzo. Un progetto che nasce dal territorio Lilith, simbolo mitologico da sempre associato alla ribellione e all’indipendenza femminile, viene qui reinterpretata in chiave contemporanea, con un’opera che unisce arte, sartoria e scenografia immersiva. Al centro del progetto ci sono:

• Una scultura monumentale, raffigurante Lilith; un abito scenografico unico, cucito dal Maestro Giuseppe Inchingolo, artigiano di alta sartoria; una scenografia immersiva, che trasforma lo spazio in un’esperienza evocativa; una colonna sonora originale, che accompagna il percorso narrativo dell’opera con sonorità malinconiche ed elettroniche.

Dalla Puglia a Milano: un ponte tra tradizione e innovazione Il progetto LILITH verrà presentato presso il Meliá Hotels & Resorts, in Via Masaccio, 19 a Milano, durante le sfilate YES BRAND MILANO organizzate da BROS GROUP ITALIA. L’evento, ormai un appuntamento fisso nel mondo della moda, rappresenta un’opportunità per promuovere, attraverso l’arte, valori fondamentali quali la tutela dell’ambiente, l’inclusione e il rispetto delle diversità culturali.

Gianluca Migliorino: innovazione e sperimentazione nell’arte e nel design Gianluca Migliorino, artista e designer di Andria, è fondatore di Migliorino Design, un brand che coniuga creatività, materiali innovativi e tecnologia avanzata. Il suo lavoro spazia dalla scultura al product design, dalla scenografia alla moda, con una forte attenzione all’impatto estetico ed emozionale delle sue opere. La collaborazione con il Maestro Giuseppe Inchingolo, eccellenza dell’alta sartoria pugliese, dimostra come il saper fare artigianale del territorio possa dialogare con i linguaggi più contemporanei della moda e dell’arte, dando vita a creazioni uniche nel loro genere.

«Portare la mia visione artistica dalla Puglia alla Fashion Week di Milano è un onore e una sfida. LILITH rappresenta non solo un’opera d’arte, ma anche un manifesto visivo sulla libertà e l’indipendenza femminile, un concetto che voglio raccontare attraverso ogni dettaglio, dalla scultura al tessuto», Gianluca Migliorino.