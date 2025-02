Venerdì 28 febbraio ad Andria la FAI (Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane), insieme alla locale associazione antiracket, ha organizzato una “Passeggiata antiracket” per le vie del centro cittadino. All’appuntamento parteciperanno il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Mariagrazia Nicolò; il prefetto della Bat, Silvana D’Agostino; i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine e il presidente nazionale della Fai, Luigi Ferrucci.

L’evento mira ad incontrare i commercianti andriesi nelle loro attività, per informarli della presenza dell’associazione antiracket sul territorio. Il programma prevede inoltre l’apposizione delle targhe antiracket presso alcune aziende aderenti e l’inaugurazione della sede assegnata all’associazione FAI Andria da parte del Comune. L’iniziativa si svilupperà nella mattinata del 28 febbraio e si svolgerà secondo il seguente programma:

-Ore 10.30: apposizione della targa “Questa azienda dice no al racket” nelle imprese “Gemitex” in via Beatillo 1, “Jadea” in S.P 1 trani Andria km 7,180 e “Tecnoswitch” in via padre Dehon 105.

-Ore 11: Punto di incontro in viale Crispi, angolo via Regina Margherita.

-Ore 11.30: Interviste con la stampa e partenza “Passeggiata Antiracket” per le vie del centro.

-Ore 13: Inaugurazione della sede Associazione Antiracket in piazza Sant’Agostino.