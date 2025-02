Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Addario, segretario cittadino del Partito Democratico Andria:

«Andria citata dalla nota e storica rivista “Forbes” dev’essere motivo di orgoglio non solo per questa Amministrazione, ma per tutti i cittadini. Finalmente dopo anni di anonimato, la città di Andria oggi gode di risonanza nazionale e internazionale, dimostrando ancora una volta l’enorme potenziale che racchiude e che viene notato dal mondo dell’informazione, della cultura, del turismo, della politica. Risonanza che si traduce in economia: turismo, commercio, cultura. Economia che ricade sul nostro territorio a beneficio di tutti.

In questi anni di Amministrazione tante sono state le piccole e grandi iniziative messe in campo per far conoscere la nostra città al di là dei confini. Tante operazioni che a qualcuno, probabilmente dallo sguardo corto, potranno essere apparse come “operazioni spot”, ma che invece sono state fatte seguendo una visione: rendere attrattiva la città e restituirle la credibilità che merita.

E se oggi ci ritroviamo a leggere il nome di Andria su una rivista importante come Forbes lo dobbiamo certamente a tutte le piccole e grandi azioni messe in campo che hanno fatto conoscere la nostra città oltre i confini regionali, nazionali e a quanto pare anche internazionali.

Siamo orgogliosi nell’affermare che finalmente c’è stata un’inversione di rotta. Per citare John Mariani di Forbes: “In Puglia, la bellissima città di Andria deve ancora essere scoperta dai turisti. Non passerà molto tempo prima che lo sia”.

Andria è una città con davvero tante potenzialità che vanno valorizzate. E gli andriesi dovrebbero crederci di più. Dovremmo uscire dalla logica del “piccolo orticello” e cominciare a guardare oltre le praterie.

Andria è una città che merita così come gli andriesi sono cittadini, per la maggior parte, capaci e volitivi. L’Amministrazione deve fare certamente il suo e lo sta facendo, ma il tessuto economico, commerciale, sociale e culturale di questa città non deve far venir meno il suo supporto. Siamo certi che a piccoli passi, Andria e gli andriesi andranno molto lontano».