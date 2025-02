La Riforma dei Tributi locali è un argomento di grande interesse e dibattito negli ultimi tempi, perché pone degli obiettivi importanti: stimolazione della crescita economica, aumento dell’efficienza della struttura tributaria e riduzione del carico fiscale. Particolare riguardo hanno nella riforma gli enti locali che giocheranno un ruolo fondamentale nel contrasto dell’evasione fiscale e di determinazione puntuale della base impositiva.

Novità si registrano anche sul piano del contenzioso e dell’autotutela. Una Riforma che interviene in diversi segmenti, dunque, che necessita di approfondimenti e attuazione.

Lo stesso Consiglio Comunale di Andria, nella scorsa seduta, ha approvato il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, che nasce dall’esigenza di adeguare il vecchio regolamento alle modifiche intervenute nella disciplina del Contenzioso Tributario recependo le semplificazioni in materia di adempimenti tributari nonché quelle in materia di accertamento e di revisione del sistema sanzionatorio. Grande risalto è stato dato al contraddittorio preventivo e all’autotutela con l’introduzione di quella obbligatoria.

La riforma sarà oggetto di approfondimento in un convegno organizzato ad Andria dall’Assessore alle Finanze, dott. Pasquale Vilella, con il patrocinio di Anci, Ali, Provincia Bat e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in programma il prossimo 25 febbraio alle ore 15 al Chiostro di San Francesco, negli spazi del Food Policy Hub. Relatore sarà il prof. Luigi Lovecchio, dottore commercialista e tributarista, consulente in materia di tributi locali di grandi amministrazioni locali. Docente di Diritto tributario avanzato all’Università degli Studi Roma Tre e storico collaboratore de Il Sole 24 Ore in materia di Fisco, P.a. e tributi locali. Numerosi sono gli iscritti da tutta la Puglia: dirigenti e funzionari di Comuni nonché Revisori degli Enti Locali che otterranno il riconoscimento dei crediti formativi.