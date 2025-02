«È necessario tornare ad ascoltare famiglie e imprese, che in questi anni hanno sofferto alcune scelte ideologiche fatte dall’Unione Europea. Si è conclusa a Bruxelles una due giorni per discutere con i colleghi degli altri Stati delle sfide importantissime che ci saranno da intraprendere per far tornare l’Europa competitiva e credibile». Lo ha scritto il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, al termine della due giorni di confronto organizzata a Bruxelles con gli altri deputati dei paesi membri dell’Unione Europea.

«È stata anche l’occasione per ascoltare le parole dell’ex Premier Mario Draghi, quando ha affermato che l’Europa deve agire come un unico Stato per ottenere gli obiettivi di crescita sperati. In questo senso, l’Italia, rappresentata da Giorgia Meloni, ne è un esempio: da oltre due anni la nostra azione di governo è attenta alle esigenze delle forze produttive, il vero motore della Nazione, per dar loro sostegno e, di conseguenza, aumentare l’occupazione. Penso all’impegno per rivedere lo stop ai motori endotermici, frutto di una visione falsata di una sostenibilità che non tiene conto del settore produttivo esistente e di infrastrutture adeguate. L’obiettivo primario deve essere il raggiungimento di un’indipendenza energetica, in grado di rendere questo Continente davvero sovrano e autorevole. La risposta dell’Europa deve essere rapida, intensa e su vasta scala».