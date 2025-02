Il primo appuntamento a tema fumetto del 2025, presso la Biblioteca Comunale “G.Ceci” in co-progettazione con il collettivo Ka-Pow, l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria e il Servizio Civile, è in programma giovedì 20 febbraio alle ore 19 con “Nonostante Tutto”, una delle graphic novel più apprezzata degli ultimi anni, ad opera dell’autore catalano Jordi Lafebre.

Una lunga storia d’amore quella tra i due protagonisti, Ana e Zeno, che attraversa i decenni ed è raccontata in modo singolare. Durante la serata si approfondirà trama, curiosità e tutto ciò che riguarda i processi tecnici e creativi di questa perla fra i racconti a fumetti.