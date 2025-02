Dopo la fase interlocutoria e preparatoria dello scorso autunno, il Progetto On Foods – WUHAO entra nel vivo. Come si ricorderà, il Mercato Ortofrutticolo di Andria, insieme al CAL Centro Agro-Alimentare e Logistica di Parma ed al COAGRI di Cagliari (gli unici tre mercati a governance diversa ad aver vinto il bando su scala nazionale) con il Coordinamento dell’Università di Foggia che è l’ente capofila, condividerà le best practice e lavorerà per costruire una filiera che valorizzi la sostenibilità e riduca lo spreco alimentare.

E’ un progetto dedicato alla “logistica solidale”, particolarmente centrato anche sui ritiri di mercato per la redistribuzione dei prodotti ortofrutticoli per fini di solidarietà sociale.

Ad esso il Comune di Andria ha aderito con delibera di Giunta a gennaio 2024, su iniziativa dell’assessore alle Radici Cesare Troia, in collaborazione con il Dirigente dott. Riccardo Zingaro ed il Direttore del Mercato Ortofrutticolo di Andria dott. Maurizio Pizzolorusso (componente della Giunta Nazionale A.N.D.M.I. Associazione nazionale Direttori mercati all’ingrosso d’Italia).

Il progetto entra ora nella fase operativa: l’Università di Foggia, insieme ai Mercati di Andria, Parma e Cagliari, con la collaborazione del Dipartimento Agricoltura – Sviluppo Rurale e Ambiente e del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha voluto coinvolgere tutte le Organizzazioni di Produttori e gli enti caritatevoli pugliesi, in una serie di incontri (focus group e workshop) per raccogliere le opinioni intorno a questa misura, i vantaggi e le criticità della stessa.

Il calendario degli appuntamenti prevede un Focus Group, dedicato alla raccolta di contributi dalle OP sulla “logistica solidale” il 19 febbraio a Bari – Regione Puglia; il 20 febbraio ad Andria – Focus Group, dedicato alla raccolta di contributi ed opinioni degli enti caritatevoli. Il momento clou è invece in programma venerdì 21 febbraio 2025 ad Andria, Chiostro di San Francesco, per la presentazione pubblica del progetto (come da locandina allegata).

Esprime particolare soddisfazione per questo progetto l’Assessore alle Radici Cesare Troia, «perché si sta concretizzando sempre di più. Siamo orgogliosi di presentare a tutta la città questa che è una vera e propria sperimentazione tra le prime in Italia».