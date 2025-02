Strada Provinciale 2, l’eterna incompiuta nella BAT. Da un lato il tratto andriese ammodernato ma con la spada di damocle dell’accesso alla borgata di Montegrosso, dall’altro il tratto canosino su cui proprio oggi ha tuonato il Sindaco Vito Malcangio chiedendo una ripresa immediata delle opere. Al centro la Provincia BAT che sulle strade continua ad arrancare.

Andando con ordine. Ieri c’è stato l’ultimo via libera definitivo da parte del consiglio comunale di Andria sulla variante urbanistica necessaria per il completamento dei lavori di ammodernamento della SP2 con la realizzazione anche delle complanari restanti e degli svincoli per l’accesso a Montegrosso. L’ultimo atto burocratico da parte dell’ente comunale dopo il primo via libera arrivato già a dicembre scorso sul tratto andriese. Opere da circa 13 milioni di euro complessivamente, con un finanziamento regionale e provinciale, per un progetto che ha avuto il via libera all’interno della programmazione dei Fondi di Coesione. Ora però la palla passa totalmente alla Provincia BAT dai cui uffici ci spiegavano esattamente un mese fa che era vicina la pubblicazione del bando per i lavori. Ma nel corso di questi 30 giorni c’è stata una novità importante poichè vi è stata la scelta di ruotare alcuni settori con un cambio di responsabilità dei dirigenti provinciali. Questo inevitabilmente potrebbe far slittare la conclusione del lungo iter per questo progetto. Sulla strada, invece, pende una scadenza e cioè quella di fine 2025 quando la Provincia BAT dovrà per forza completare tutta la rendicontazione delle opere principali. Di conseguenza entro fine maggio dovrebbe esser rimossa la rotatoria provvisoria che attualmente permette l’accesso a raso alla borgata di Montegrosso per consentire il collaudo definitivo della strada. La rotatoria resta molto pericolosa per la viabilità e ci siamo più volte occupati di questo. La Provincia BAT aveva promesso degli interventi per mitigarne la pericolosità, interventi difatto mai realizzati se non per una manutenzione ordinaria della rotatoria ed i sinistri restano molteplici specialmente nelle ore notturne. Con la rimozione della rotatoria, ed in attesa dei lavori che permetteranno la creazione di tre nuove rotatorie e complanare, si ripresenterà la grande difficoltà di accesso al borgo di Montegrosso che è uno scrigno importante per l’economia agricola ed enogastronomica andriese considerando la presenza di ristoranti e aziende.

Ma in termini di pericolosità non è da meno il tratto canosino della SP2 i cui lavori di ammodernamento si perdono ormai nel dimenticatoio del tempo e, soprattutto, sono realmente urgenti considerando la sinistrosità mortale di quei pochi chilometri di strada. Oggi, esattamente un anno dopo, è arrivata la formale richiesta del sindaco di Canosa Vito Malcangio per una ripresa immediata ed urgente dei lavori che già un anno fa sembrava poter essere vicina. Invece da allora praticamente nulla è cambiato per un progetto che resta nel limbo di una burocrazia inspiegabile quando si parla di sicurezza.