Torna nelle edicole della città “Insieme”, il mensile di informazione della Diocesi di Andria. Spazio alle voci che animano la Diocesi, dalle associazioni ai movimenti, alle iniziative cittadine con approfondimenti ed interviste.

Un punto di riferimento nelle comunità parrocchiali e non solo. Il numero di febbraio ha in copertina un focus sulla migrazione dei popoli e soprattutto sulle politiche migratorie. “Ripensare con umanità e giustizia”, è il titolo scelto che anticipa i tanti temi all’interno con un ampio spazio ai progetti diocesani ma anche alla vita diocesana, alle associazioni e movimenti (in questo caso Azione Cattolica e Meic), alle parrocchie ed alla società. Spazio anche alla 4^ parte dell’inserto sul Giubileo.