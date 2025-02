Si è svolta nello scorso fine settimana la cerimonia di intitolazione del riqualificato campo in terra battuta numero 1 all’interno del Circolo Tennis di Andria. La scelta del consiglio e dei soci è andata, in modo assolutamente naturale, alla figura dell’ing. Mario Chieppa attivo nel Circolo e più in generale nel movimento tennistico andriese sin dagli anni ’80. Figura poliedrica ha ricoperto anche la carica di presidente per 5 anni oltre ad esser stato più volte consigliere e vice presidente sino all’ultimo e cioè al 2023 quando un male incurabile lo ha sconfitto portandolo via agli affetti più cari e, soprattutto, ai tanti appassionati di tennis andriesi.

Una cerimonia sobria ma importante alla presenza delle autorità cittadine e dei quadri regionali del tennis pugliese. La riqualificazione del campo numero 1 nel Circolo Tennis di Andria è stata particolarmente importante per consentire un più corretto svolgimento di gare ed allenamenti. Ma la successiva intitolazione garantisce un marchio indelebile sul rapporto tra sport e figure di rilievo dello sport territoriale.

Il servizio su News24.City.