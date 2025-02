«Non solo ricordare ma preservare la verità di quanto successo e trasferirlo alle nuove generazioni. Il dramma delle Foibe è una tragedia che ha visto innocenti brutalmente assassinati dai comunisti di Tito e intere comunità costrette a lasciare la propria terra. La memoria di quelle sofferenze è tornata a far parte delle coscienze grazie alle celebrazioni del giorno del Ricordo. È un dovere rendere onore a coloro che subirono l’oltraggio della persecuzione e dell’indifferenza. La tragedia delle Foibe è un atto che deve far riflettere e unire attorno a quanto accaduto. Questo è l’unico esempio da lasciare ai giovani, alle generazioni future che avranno il compito di non dimenticare». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera a margine delle celebrazioni del giorno del Ricordo.

«Esiste ancora un deprecabile negazionismo e si vede dagli ultimi avvenimenti accaduti sulla Foiba di Basovizza. L’avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza. Ecco perché diventa importante ricordare».