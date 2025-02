Si terrà lunedì 10 febbraio, ad Andria, presso il Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti), a partire dalle ore 10:30, la cerimonia commemorativa delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, promossa come ogni anno dal “Comitato 10 Febbraio” e dall’associazione PuntoIt, vedrà la partecipazione di scolaresche e dei rappresentanti istituzionali del territorio, con l’apposizione di una corona d’alloro al Cippo commemorativo.

“Nel vostro nome, costruiamo il domani”: questo lo slogan scelto per il Giorno del Ricordo 2025; sullo sfondo del manifesto sono, infatti, riportati i nomi dei deportati italiani da Gorizia: «il termine ricordo, deriva dal latino re-cordari: “riportare al cuore” – commenta Benedetto Inchingolo presidente dell’associazione PuntoIt –, la nostra missione è questa: contribuire a ricucire, al grande libro della storia, una pagina di italianità a lungo caduta nell’oblio, per ridarle dignità e riportarla alla nostra vita». Andrea Barchetta, consigliere comunale e referente del Comitato 10 febbraio, aggiunge: «Come ogni anno, ricordiamo i martiri delle Foibe e i 350mila esuli giuliano-dalmati: nostri connazionali perseguitati, torturati, gettati vivi nelle Foibe o costretti a lasciare per sempre le loro terre, dai partigiani comunisti jugoslavi del Maresciallo Tito. Per la sola colpa di essere italiani. Oggi, a distanza di oltre 80 anni, emergono le voci dal silenzio e sono testimonianze vive contro l’ignavia, la dimenticanza, l’indifferenza!». La cittadinanza è invitata.