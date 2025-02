Com’è noto, la Giunta comunale con delibera n. 201/2023 ha destinato una parte delle risorse di bilancio comunale all’erogazione di un ristoro sociale una tantum per i nuclei che hanno usufruito del servizio mensa nell’anno scolastico 2023/2024. Mentre le famiglie che hanno comunicato l’IBAN – come richiesto – hanno ottenuto il contributo previsto, è la volta ora dei contributi agli utenti che non hanno fatto questo tipo di comunicazione.

Il settore Politiche Sociali avvisa i beneficiari del contributo una tantum del servizio di Refezione scolastica 23-24 che non hanno comunicato il proprio IBAN sul quale accreditare le somme spettanti che potranno presentarsi presso le due filiali della Banca Intesa San Paolo di Andria a partire dal 10 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 13 secondo il calendario e ordine alfabetico allegato.